Экс-сенатор Епифанова рассказала о льготе по налогу на имущество для пенсионеров

Пенсионеры в 2026 году смогут не платить налог на имущество за один объект каждого вида. О правилах применения льготы сообщила экс-сенатор Ольга Епифанова, передает RT .

Федеральная льгота распространяется на одну квартиру любого размера, комнату, отдельно стоящее жилое здание, хозяйственные постройки до 50 кв. м, если они не используются в бизнесе, а также на зарегистрированный садовый дом.

Льгота действует и для гаража, если он не задействован в коммерции. При наличии нескольких гаражей освобождение применяется только к одному.

«Когда в собственности несколько гаражей, льгота применяется лишь к одному из них. Пенсионер вправе самостоятельно выбрать, какой именно объект подпадает под освобождение от налога. Если он не направит соответствующее уведомление в налоговый орган, льгота автоматически будет применена к тому гаражу, по которому начисляется наибольшая сумма налога», — подчеркнула экс-сенатор.

Епифанова предупредила, что сдача гаража в аренду не подпадает под режим самозанятости по закону № 422.

«По правилам закона № 422 „О налоге на профессиональный доход“, в 2026 году режим самозанятости не распространяется на сдачу в аренду нежилых помещений — в том числе гаражей. Это значит, что пенсионер не может оформить такой доход как профессиональный и платить по льготной ставке 4%. Чтобы легализовать арендные поступления, придется либо уплачивать НДФЛ как физическое лицо, либо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбирать подходящий налоговый режим», — предупредила она.

При этом сам факт аренды не отменяет имущественную льготу, но может повлиять на получение субсидий и других мер поддержки.

«Если совокупный доход с учетом арендной платы превысит региональный порог нуждаемости, некоторые льготы могут быть пересмотрены», — заключила Епифанова.

