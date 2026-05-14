Священник Береговой разрешил мирянам крестить другого человека при угрозе смерти

Православный священник Владислав Береговой сообщил, что мирянин вправе крестить человека в смертельной опасности. Обряд допускается без священника и святой воды, передает RT .

Православный христианин может крестить другого человека по праву собственного крещения, если речь идет о смертельной угрозе. Священник Владислав Береговой подчеркнул, что это допустимо только в экстренных случаях, а не из-за нежелания идти в храм.

«В каких ситуациях это можно осуществить? Естественно, не тогда, когда лень идти в храм или не хочется звать домой батюшку. Тут речь идет только о так называемых смертельных случаях», — рассказал он.

По его словам, в окопе солдат может крестить тяжелораненого сослуживца по его просьбе. Акушерка способна крестить новорожденного в тяжелом состоянии, если к нему не допускают родственников и священника. То же касается реаниматолога или другого медработника, а также ситуации в падающем самолете.

Для обряда необязательно использовать святую воду.

«Если человеку осталось жить недолго, можно использовать любую жидкость. И необходимо произнести крещальную формулировку: „Крещается раб Божий (имя), во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь“. При этом надо троекратно побрызгать водой», — сообщил священник.

Если человек выжил, крещение считается действительным. Затем необходимо прийти в храм для миропомазания и причастия, добавил Береговой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.