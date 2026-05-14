Опасный сигнал: чем обернется для Зеленского молчание по делу Ермака
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Немецкий журнал Spiegel связал политические риски для Владимира Зеленского с делом против бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Издание назвало отсутствие публичной реакции президента опасным сигналом, сообщает «Сайт MK.Ru».
По данным Spiegel, бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявили обвинение во вторник вечером. Следствие подозревает его в отмывании более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд уже арестовал недвижимость, связанную с расследованием.
Журнал отмечает, что многолетняя тесная связь Ермака с Зеленским усиливает политические риски для главы государства. По мнению автора публикации, пауза и отсутствие четкой позиции со стороны президента могут обернуться для него серьезными последствиями.
Ситуацию осложняет появление новых фигурантов. СМИ сообщают, что в деле упоминаются еще шесть человек, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и предприниматель Тимур Миндич, которого называют другом и соратником Зеленского.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака. Он может выйти под залог в размере 140 млн гривен (или 233,8 млн рублей).
