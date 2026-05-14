Опасный сигнал: чем обернется для Зеленского молчание по делу Ермака

Немецкий журнал Spiegel связал политические риски для Владимира Зеленского с делом против бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Издание назвало отсутствие публичной реакции президента опасным сигналом, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным Spiegel, бывшему руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявили обвинение во вторник вечером. Следствие подозревает его в отмывании более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд уже арестовал недвижимость, связанную с расследованием.

Журнал отмечает, что многолетняя тесная связь Ермака с Зеленским усиливает политические риски для главы государства. По мнению автора публикации, пауза и отсутствие четкой позиции со стороны президента могут обернуться для него серьезными последствиями.

Ситуацию осложняет появление новых фигурантов. СМИ сообщают, что в деле упоминаются еще шесть человек, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и предприниматель Тимур Миндич, которого называют другом и соратником Зеленского.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака. Он может выйти под залог в размере 140 млн гривен (или 233,8 млн рублей).

