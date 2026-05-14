«Мясо для е***»: редактор медиа о культуре мерзко обозвал женщин и потерял работу

Редактор сетевого издания о культуре назвал женщин «мясом для е***» и был уволен

Редактор СМИ о современной культуре «А!» был уволен со своего поста после скандальной публикации в социальной сети Threads*. В ней мужчина назвал женщин «мясом для е***».

«Вас тоже бесит, когда мясо для е*** начинает спрашивать кто мы друг другу?» — спросил журналист.

Высказывание вызвало волну негодования среди пользователей. Активисты оперативно выяснили место работы автора, после чего редакция издания «А!» выступила с официальным заявлением.

Руководство медиа принесло извинения в посте в Threads*. Также оно сообщило о немедленном прекращении сотрудничества с мужчиной и пообещало направить пожертвование в кризисный центр для женщин.

По имеющимся данным, мужчину зовут Алексей Е. Он был главредом медиа «А!» и позиционирует себя как опытный SMM-менеджер с 4-летним стажем.

Ранее молодой человек уже был замечен в публикации провокационных комментариев, например, призывал миллениалов свалить из интернета. Предположительно, подобным образом он пытался увеличить охваты своих аккаунтов. Как только разгорелся скандал, Алексей удалил большинство своих профилей в соцсетях.

