«Животный страх»: 4 девушки десантировались из дымящегося такси в Волгограде

В Волгограде таксист не остановил дымящуюся машину с четырьмя людьми

В Волгограде поездка на такси превратилась в борьбу за выживание. 6 мая четыре девушки на ходу выпрыгивали из автомобиля на проезжую часть, рассказала в соцсетях одна из пострадавших.

Водитель никак не реагировал на чрезвычайную ситуацию в салоне.

Проблемы начались с резкого торможения, после которого в машине появился удушающий запах гари. Через несколько секунд из-под водительского сиденья повалил густой белый дым, быстро заполнивший салон.

Пассажирки начали паниковать и требовали немедленно остановить автомобиль. Мужчина за рулем продолжал движение, не оборачиваясь и не вступая в диалог.

Опасаясь возгорания и теряя сознание от дыма, девушки приняли решение покинуть транспортное средство на ходу. Первая пассажирка выпрыгнула прямо на среднюю полосу дороги, следом за ней — остальные три.

«Он даже не замедлился, не обернулся, не сказал ни единого слова», — делится пережитым.

В результате падения на асфальт все пассажирки получили ссадины. После «десантирования» водитель не остановился, а просто поехал дальше и отменил заказ. Пострадавшие заявили, что испытали «животный страх» во время падения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.