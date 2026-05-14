Мечты разбиваются об реальность: россияне назвали главные проблемы при ремонте

Непредвиденные расходы беспокоят 36% россиян при ремонте, еще 12% мучительно ищут подходящие материалы, а 10% ссорятся с близкими — таковы главные «боли» при обновлении жилья, сообщили РИАМО в пресс-службе строительного торгового дома «Петрович».

«Мечты о красивой картинке из журналов быстро разбиваются о реальность, когда главным испытанием становятся деньги. Неслучайно лидером в списке „болей“ оказались непредвиденные расходы — с ними столкнулись 36% респондентов», — отметили эксперты.

При этом более двух третей опрошенных россиян (68%) когда-либо делали ремонт — своими руками или с помощью наемных рабочих. При этом главным поводом для него сегодня становится желание освежить интерьер (38%), тогда как технические проблемы (старая проводка, протекающие трубы) мотивируют лишь 14%. Классические причины вроде переезда или рождения ребенка набрали всего по 8%.

В компании «Петрович» объясняют, что основные проблемы возникают из-за недооценки начальных этапов ремонта.

«Обычно люди фокусируются на финальном результате — выбирают мебель и декор, забывая о базовых вещах. На самом деле львиную долю времени и средств съедает то, чего потом не будет видно, — выравнивание стен и стяжка пола. Если заранее все не продумать, весь процесс рискует превратиться в хаос», — отметили в пресс-службе.

Другие трудности, с которыми сталкиваются россияне:

· ощущение, что процесс затянется надолго — 10%;

· нехватка знаний и непрофессионализм мастеров — 6%;

· остальные либо столкнулись с другими проблемами, либо не делали ремонт вовсе.

Ремонт все чаще становится личным проектом по поиску комфорта, а не вынужденным решением бытовых задач, резюмируют эксперты.

