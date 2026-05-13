Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Риме

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Гауфф, посеянной под третьим номером. Андреева имела восьмой номер посева. В полуфинале американка встретится с румынкой Сораной Кырстей (26-й номер посева).

19-летняя Андреева занимает седьмую строчку в рейтинге WTA. На ее счету пять побед на турнирах организации в одиночном разряде. Лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже она завоевала серебро в паре с Дианой Шнайдер.

22-летняя Коко Гауфф является четвертой ракеткой мира, на ее счету 11 титулов WTA. Она двукратная победительница турниров Большого шлема: US Open в 2023 году и Roland Garros в 2025-м.

