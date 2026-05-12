Россиянин получил условный срок за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris в интернете

Россиянин получил условный срок за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris в социальных сетях. Мужчина утверждал, что «слил» все деньги на благотворительность, а после и сам разочаровался в лотерее, сообщает 112 .

В своих соцсетях мужчина разместил пост о розыгрыше автомобилей, прикрепив чужие фотографии. Победителем розыгрыша должен был стать тот, кто приобретет наибольшее количество билетов. На это предложение откликнулась одна девушка: она в течение нескольких дней перечисляла деньги на счет организатора.

Затем мужчина заявил, что все свои средства он направил на рекламу и благотворительность. По его словам, в какой-то момент он осознал, что проведение конкурса невозможно, и начал возвращать деньги, но отдать их потерпевшей не успел.

Суд признал организатора виновным по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и приговорил к трем годам колонии условно. Он уже вернул деньги пострадавшей.

