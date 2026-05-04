В России начнут маркировать книги о The Doors и Nirvana

Книги о группах The Doors и Nirvana начнут маркировать в России

Биографии групп The Doors и Nirvana включили в список книг с упоминанием наркотиков, подлежащих специальной маркировке. Перечень ведет Российский книжный союз, сообщает РИА Новости .

С 1 марта вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение литературы и произведений искусства с упоминанием наркотиков без специальной маркировки.

На сайте Российского книжного союза еженедельно обновляется отраслевой перечень изданий, которые необходимо маркировать. В обновленный список добавили более 100 книг, в том числе «The Doors. Сгореть в любви дотла!» британского журналиста Мика Уолла и «Nirvana: правдивая история» музыкального критика Эверетта Тру.

Ранее в перечень включили книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, а также переводы классики, изданные после 1 августа 1990 года, и биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого из серии «Жизнь замечательных людей». Всего в списке более 2 тысяч изданий.

Минцифры утвердило порядок маркировки: на обложке должен размещаться предупреждающий знак и текстовое сообщение. Маркировке подлежат произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие информацию о наркотиках как часть художественного замысла.

