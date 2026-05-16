Как на тракторе: Рэпер Тимати показал заммэра Москвы Ликсутову свой байк
Фото - © РИА Новости
В столице в субботу с отмечают открытие мотосезона. Сотни байкеров провели масштабный заезд по Садовому кольцу, сообщает Msk1.ru.
В это заезде принял участи рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Он прокатился по Садовому на ретро-мотоцикле. Коллекционный «байк» оценил и заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.
«А скорость как переключать ты успеваешь?» — поинтересовался Ликсутов у певца.
«Как на тракторе», — ответил Тимати.
Заммэра Москвы также сам принял участие в заезде. Он стартовал в парадной колонне в числе первых. Перед началом Ликсутов отметил, что в 2026 году мероприятие в городе приурочено к Году единству народов России.
По его словам, в столице сейчас зарегистрировано около 130 тыс. владельцев мотоциклов. Их число с 2025 года выросло почти на 20 тыс.
