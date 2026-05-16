В Солнечногорске готовится к открытию завод робототехники

В Солнечногорске ООО «ССИ Решения» завершает подготовку к запуску нового завода в индустриальном парке «Есипово». Его открытие запланировано на 2026 год.

Предприятие занимается выпуском конвейеров и роботизированных комплексов для автоматизации складов. На сегодняшний день в портфеле компании числятся робот-манипулятор для перемещения коробов, роботизированная станция штучного подбора с функциями сканирования и инвентаризации.

Кроме того, компания занимается выпуском ленточных и роликовых конвейеров для складов.

Открытие нового завода даст возможность компании в два раза повысить ежегодные темпы роста, наладить выпуск роботизированных станций с машинным зрением и элементами искусственного интеллекта, которые могут заменить ручной труд.

Как отмечает генеральный директор Андрей Белинский, в компании проекты реализуются на основе анализа данных заказчика на горизонте 3–5 лет. Собственное ПО внесено в реестр отечественного программного обеспечения.

Основным вызовом при подготовке к запуску завода был поиск квалифицированных кадров, но проблема решена: открытие завода создаст новые рабочие места в Солнечногорске.

Дополнительным драйвером роста компания считает расширение пула российских поставщиков комплектующих — по сравнению с ситуацией четырехлетней давности их число заметно выросло.

В условиях дефицита кадров в логистике, автоматизация становится основным двигателем рынка. Завод же предлагает готовые решения для замены тяжелого рутинного труда машинным — теперь на складах работают роботы, а не человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.