ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

сегодня в 16:10

Мощный удар отмечен в порту Одессы. На территории порта принимают привезенные безэкипажные катера (БЭК) со стороны Румынии, а еще устанавливают системы безэкипажного управления на катера. Об этом рассказал военкоры.

В Запорожье ударный дрон ВС РФ влетел в группу цистерн, где были горюче-смазочные материалы.

На западе Харькова есть разрушения в районе диспетчерского пункта железнодорожной инфраструктуры, повреждении грузового поезда и уничтожении локомотива. На севере российские военные ударили по производственным мощностям в промзонах.

В Сумской области ликвидировали украинский военный тренировочный лагерь. Еще были атакованы зоны скрытых складов и распределительных центров в Киевской области. Пострадали от атак российских бойцов военные объекты в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Удары по территории Украины ночью наносились беспилотниками «Герань-2» и «Гербера».

