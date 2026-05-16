Грузовик протаранил 8 машин на трассе в Дмитровском округе
На 65 км трассы А-108 в Дмитровском округе произошла массовая дорожная авария с участием грузового авто, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
ДТП произошло в субботу в районе 16 часов.
Предварительно, мужчина за рулем грузовика столкнулся с восемью автомобилями, которые остановились на красный сигнал светофора.
В результате аварии за медпомощью обратились четыре человека.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам начатой проверки специалисты примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.
