Двое малолетних детей пострадали при падении из окна квартиры в Подмосковье

Четырехлетняя девочка и 5-летний мальчик выпали из окна квартиры в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

В субботу в экстренные службы поступила информация, что двое малолетних детей выпали из окна лоджии многоквартирного дома. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Выяснилось, что в момент происшествия дети находились дома одни без присмотра взрослых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

