Неизвестный выстрелил в подростка из пневматики в Люберцах

Из окна дома в Люберцах неизвестный из пневматики выстрелил в подростка, сообщает РИА Новости .

«Компания подростков 14-15 лет вечером сидела во дворе на скамейке в телефонах, они не шумели. Один из ребят встает, и тут ему выстреливают в спину из пневматического оружия из окна», — сказал адвокат семьи пострадавшего Роман Закирьянов.

Он добавил, что скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Из спины подростка врачи извлекли пулю.

Об инциденте подали заявление в полицию.

По словам адвоката, фактически это было хулиганство с применением оружия. Данные преступления относятся к компетенции СК РФ, так как стреляли в ребенка.

Правоохранители пообещали проверить камеры видеонаблюдения за несколько дней, но семья пострадавшего опасается, что некоторые кадры могут уже не сохраниться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.