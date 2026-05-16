Бьют и душат: россиянке по ошибке прислали видео издевательства над девочкой в ОАЭ

Россиянка Мария рассказала, что в мессенджере неизвестный из ОАЭ написал ей, перепутав со знакомым риелтором. Мужчина рассказал, что уже три года страдает от жестокости и игровой зависимости русской жены, сообщает «112» .

Затем он отправил шокирующую видеозапись, на которой видно, как бьют и душат маленькую девочку, за кадром слышен русский мат. По словам незнакомца, его жена угрожает убить малышку, если не получит за нее выкуп. Перед этим супруга ушла от него, а также якобы украла 6 кг золота и 1 млн дирхам.

Мария сомневается, что столкнулась с мошенниками, так как житель Дубая дал понять, что он состоятельный человек и денег у нее не просил.

«Я не понимаю, как помочь этому ребенку. В тот момент, когда он переписывался со мной, он сидел в каком-то заведении и просто плакал. Я сказала ему срочно обратиться в полицию. Он сказал, что обратился в полицию — но там попросили нанять адвоката и пообещали разобраться», — сказала россиянка.

Она также добавила, что потом мужчина вернулся к дочери, ребенок якобы в безопасности, а ее мать заперлась в ванной.

