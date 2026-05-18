Девушка ослепла после уколов у невролога в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории девушки, которая потеряла зрение после медицинской процедуры. Трагедия произошла в Республике Башкортостан, сообщила пресс-служба Следственного комитета России .

По данным СМИ, пациентка полностью ослепла после инъекции, которую сделал врач-невролог. В настоящее время полиция уже расследует уголовное дело по этому факту. Однако местные следователи СК направили ходатайство о том, чтобы забрать материалы у МВД и передать их в свое производство.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Валерию Архангельскому лично доложить о ситуации. Глава ведомства хочет получить полную информацию о качестве оказанной медицинской помощи. Также он ждет доклада по доводам, которые прозвучали в телесюжете.

Известно, что девушка обратилась к неврологу с жалобами, но после укола зрение восстановить не удалось. Все обстоятельства случившегося теперь устанавливаются компетентными сотрудниками.

