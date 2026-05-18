Спектакль «Баба Шанель» покорил зрителей Подольска

Показ спектакля по пьесе Николая Коляды состоялся 16 мая в Доме культуры имени Лепсе в Подольске. Эта постановка уже три года подряд неизменно собирает полный зал зрителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

История повествует о пожилых людях, которые, по словам режиссера и создателя коллектива Олега Чудницова, «цепляются за то, чтобы быть нужными». Стоит отметить, что доцент кафедры сценических искусств Института театрального искусства имени Кобзона Олег Евгеньевич ставит спектакли на добровольной основе.

«Эта постановка — комедия. Здесь первый акт вызывает смех, а второй — заставляет задуматься и даже прослезиться, ведь пьеса Николая Коляды отличается особой щемящей глубиной. Спектакль требует камерности, близости к зрителю, чтобы зритель мог прочувствовать каждую нотку», — сказал Олег Чудницов.

Роли пожилых людей, которым от 70 до 90 лет, играют актрисы в возрасте от 30 до 50 лет.

«Это очень сложная задача — играть стариков. Не просто копировать их манеры, а передавать узнаваемые детали: паузы в речи, внезапные порывы чувств, особенности взаимодействия с миром», — пояснил Чудницов.

По словам режиссера, на эту работу ушло около двух лет, но результат того стоит: актрисы сумели поймать ту самую «нотку» и передать ее настолько убедительно, что на каждой репетиции они органично включаются в образы.Коллектив легко преодолевает все сложности, показывает актерскую игру на высоком уровне — это делает постановку особенно востребованной у зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.