Дерматолог предупредила о рисках миостимуляторов

Заслуженный врач России Светлана Жабоева заявила, что миостимуляторы могут быть опасны без обследования и консультации специалиста.

В Сети набирает популярность так называемый «ленивый фитнес» с использованием миостимуляторов. Доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева пояснила, что такие устройства воздействуют на мышцы электрическими импульсами, имитируя нервные сигналы и создавая эффект тренировки.

«Миостимулятор — устройство, которое рекламируется для похудения для того, чтобы человек худея, сохранял свои формы, сохранял упругость мышц и при этом условно не обвисал и оставался стройным. Это устройство, которое воздействует на мышцы с помощью электрических импульсов, имитируя некоторые нервные сигналы возбуждения, пульсацию, что позволяет мышце как бы тренироваться», — пояснила Светлана Жабоева в эфире радио Sputnik.

По словам профессора, миостимуляция относится к физиотерапии. При грамотном применении она может улучшать тонус мышц и кровообращение, помогать в реабилитации и коррекции фигуры. Однако электроток воздействует не только локально, но и на весь организм.

«Если у пациента есть какие-то онкологические заболевания… применение устройств может вызвать контактный дерматит и ожог, может вызвать усугубление хронических заболеваний, вплоть до условно сдвига камней в почках или в желчном пузыре», — пояснила Светлана Жабоева.

Она добавила, что противопоказаниями также являются беременность, заболевания сердца, наличие кардиостимулятора, варикоз и тромбофлебит. Неправильное использование может привести к болям в спине, плечах и головным болям.

«К сожалению, люди, веря в чудеса, совершенно не думают о своей безопасности… А это возможно только после консультации с врачом», — заключила Светлана Жабоева.

