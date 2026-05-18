Готовые дома в Подмосковье подорожали на 15–30% за 2025 год

Готовые загородные дома в Подмосковье в 2025 году выросли в цене на 15–30% в зависимости от сегмента. В премиальных локациях отдельные объекты прибавили до 48%, сообщает Газета.ru .

«В массовом сегменте их цена достигла 12–30 млн рублей, в бизнес-сегменте — 30–60 млн, тогда как в элитных локациях стоимость домов начинается от 200 млн рублей и может превышать 1 млрд. В наиболее востребованных премиальных направлениях рост цен на отдельные объекты достигал 48%. Земельные участки в 2025 году выросли в цене на 24%, достигнув стоимости в 200–300 тыс. рублей за сотку в премиальных локациях», — отметили в пресс-службе ARBORE STATE.

Таунхаусы и дуплексы остаются самым узким сегментом: их доля на первичном рынке — около 1%. С января по июнь предложение сократилось на 15%, что усилило ценовое давление. Средняя стоимость таунхаусов выросла на 10% — до 20–23 млн рублей, в премиальных поселках — до 60–100 млн рублей.

В агентстве прогнозируют, что в 2026 году качественные объекты в востребованных локациях могут подорожать еще на 30–50%, тогда как неликвидная недвижимость прибавит не более 5%. Покупатели стали осторожнее, чаще выбирают готовые дома и инвестируют собственные средства.

