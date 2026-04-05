Три многоэтажки могут обрушиться вслед за рухнувшим домом в Махачкале
В Махачкале из-за потопа рухнул дом. Под угрозой обрушения находятся еще три соседних многоэтажки, сообщает «112».
На месте происшествия продолжает сыпаться грунт. Фундамент проседает уже из-под соседних зданий рядом с рухнувшим домом.
В любую минуту могут обрушиться еще три МКД. На месте проводится массовая эвакуация.
В воскресенье стихия разрушила многоквартирный дом на улице Газопроводной в Махачкале. Из-за потопа фундамент здания просел, после чего МКД рухнул.
Предварительно, внутри в момент ЧП могли оставаться люди.
