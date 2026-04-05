Многоквартирный дом обрушился в Махачкале из-за наводнения
Фото - © Telegram-канал 112
В Махачкале стихия стала причиной обрушения многоквартирного дома. Из-за потопа фундамент здания просел, после чего МКД рухнул, сообщает «112».
Инцидент произошел на улице Газопроводной. В Сети появились кадры с моментом обрушения. На них видно, как вода заполонила территорию вокруг дома.
Из-за потопа земля буквально ушла из-под здания, и МКД поплыл вместе с ней. Предварительно, внутри в момент ЧП могли оставаться люди. Между тем жителей соседних домов просят эвакуироваться.
Сильные осадки обрушились на Дагестан с 30 марта и продолжаются до сих пор. В Махачкале действует режим ЧС. Из-за сильных осадков также оказался затоплен Дербент.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.