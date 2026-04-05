Центр Дербента в Дагестане затопило из-за сильных дождей

В Республике Дагестан опять идут сильные дожди. За ночь в Дербенте зафиксировали 38 мм осадков, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В городе выпало две месячных нормы. Из-за этого центр Дербента оказался затоплен. Ливневки, предположительно, справиться не смогли.

Хоть уровень воды и поднялся, но не до критической высоты. Автомобили по дорогам ездить могут.

В Дагестане в конце марта началось сильнейшее наводнение после ливня. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов рассказал, что в городе из-за сильных осадков в зоне подтопления оказались около 3,8 тыс. домовладений.

