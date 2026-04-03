В Махачкале более 3 тысяч домовладений оказались подтоплены после непогоды

В Махачкале из-за сильных осадков в зону подтопления попали почти 3,8 тысячи домовладений, сообщил глава города Джамбулат Салавов.

Подтопление затронуло более 173 улиц, а также 3 755 домовладений и такое же количество приусадебных участков.

«На настоящий момент принято 2316 заявлений от населения», — отметил Салавов в своем Telegram-канале.

По итогам обследования за 2 апреля работы были выполнены в 1 085 домовладениях.

В Дагестане в конце марта произошло сильнейшее наводнение после ливня. Люди спасали друг друга. Например, в Махачкале работник кафе помог шестилетней девочке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.