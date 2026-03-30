Сотрудник кафе спас шестилетнюю девочку во время ливня в Махачкале

Сотрудник кафе Абдурахман Абдурахманов вытащил из потока воды шестилетнюю девочку во время наводнения в Махачкале. В республике после сильнейших ливней введен режим ЧС, сообщает RT .

28 марта в Махачкале 52-летний сотрудник кафе «Гиро 267» Абдурахман Абдурахманов спас шестилетнюю девочку с инвалидностью. Ребенка унесло потоком, когда мать пыталась перейти затопленную дорогу на проспекте Али-Гаджи Акушинского и упала.

«Я увидел: женщина пытается перейти дорогу, а там сильный поток воды, мне по пояс, — рассказал RT Абдурахман Абдурахманов. — У неё на руках девочка, женщина падает, ребёнка уносит. Вода с грязью, жижа такая. Там больше никого не было вокруг. В такой ледяной воде метров через 50—60 она бы точно захлебнулась. У меня получилось её вытащить».

Мужчина завел мать и ребенка в кафе, дал сухую одежду и горячий чай, вызвал скорую помощь.

«Думаю, каждый бы на моём месте поступил так же», — добавил он.

В тот день на Дагестан обрушились сильные дожди: местами выпало более 50 мм осадков. В Махачкале, Хасавюртовском районе и Буйнакске введен режим ЧС. Подтоплены дома и дороги, эвакуированы десятки жителей.

В Хасавюрте поврежден железнодорожный мост, движение ограничено. Без электроснабжения остаются жители 30 районов и частично четырех городов. Режим ЧС также введен в Чечне, где из зоны подтопления эвакуированы сотни человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.