Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летели на Ростовскую область ночью. Атаку удалось отразить, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были ликвидированы в городе Таганрог, в Каменском и Азовском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ранее средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами России за 7 часов.
