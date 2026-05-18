Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летели на Ростовскую область ночью. Атаку удалось отразить, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были ликвидированы в городе Таганрог, в Каменском и Азовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ранее средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами России за 7 часов.

