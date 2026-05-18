Казанское направление МЖД встало: пассажиры опаздывают из-за поломки поезда

На Казанском направлении МЖД произошел сбой из-за, предположительно, технической неисправности поезда 6803 «Куровская — Москва-Казанская». Об этом сообщает Telegram-канал « Подслушано электрички Москвы ».

Проблема появилась на о. п. Вешняки. Отправили вспомогательный поезд. Сбой составил более 40 минут.

Идущие поезда с 7221/22 едут в объезд. Они используют четвертый путь.

«15 минут стоим на перегоне Косино-Выхино, время 06:47. Должны быть в 32 минуты на Выхино уже, машинист объявил, что впереди стоят поезда», — рассказал о случившемся очевидец.

