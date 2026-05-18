Синдром самозванца — это не диагноз из медицинской карты, а ловушка мышления. Человек уверен, что его достижения — лишь результат удачи или умения «пускать пыль в глаза». В эпоху соцсетей, где все кажутся успешными, этот страх разоблачения становится по-настоящему массовым. Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина рассказала РИАМО, как вырваться из этого цикла.

В чем реальная опасность

Это состояние — не просто скромность, а источник хронического стресса.

Биология: постоянно повышенный кортизол и нарушение сна.

Карьера: человек впадает в «паралич» — боится брать новые проекты или просить прибавку, чтобы не показать «истинную некомпетентность».

Итог: профессиональное выгорание и депрессия.

Кто в зоне риска

Официальной статистики в России нет. Однако исследования показывают, что среди работающих россиян «самозванцами» себя чувствуют от 35% до 70%.

Чаще всего это бьет по тем, чья работа постоянно оценивается: IT, медицина, наука и креатив.

3 шага к «выздоровлению»

Психотерапевт предлагает доказательную стратегию из трех этапов, которая помогает «перепрошить» мозг:

Протокол компетенций

Начните ежедневно записывать свои задачи, примененные навыки и реальный отклик коллег. Это создаст твердую базу фактов, против которой вашему «внутреннему критику» будет нечего возразить.

Когнитивное реструктурирование

Ловите себя на мысли «мне повезло» и осознанно заменяйте ее на факты: «Я потратил Х времени, применил навык Y и получил результат Z».

Поведенческий эксперимент

Попробуйте осознанно допустить небольшую неточность в работе и проследите за последствиями. В 80% случаев они окажутся незначимыми. Это упражнение быстро разрушает иллюзию того, что вы должны быть идеальны, чтобы иметь право на работу.

Итог

Если вы чувствуете, что сомнения блокируют ваш рост — пора начинать «протокол компетенций». Синдром самозванца — это не врожденная черта, а усвоенная схема, которую можно изменить.

