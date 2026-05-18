Ночной налет отбит: над 9 регионами и Азовским морем РФ сбили 50 БПЛА ВСУ
Средства ПВО ликвидировали 50 БПЛА ВСУ над 9 регионами и Азовским морем РФ
С 21:00 17 мая до 07:00 18 мая силы ПВО сбили и перехватили 50 БПЛА ВСУ над регионами и Азовским морем России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
БПЛА ликвидировали над Воронежской, Орловской, Белгородской, Курской, Тульской, Ростовской областями.
Также беспилотники противника сбили над Краснодарским краем и Республикой Крым. Помимо этого, БПЛА ВСУ ликвидировали над Азовским морем.
Ранее попытку атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область успешно отразили. Беспилотники сбили в Таганроге, Азовском и Каменском районах.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.