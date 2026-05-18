DDX Fitness FEST пройдет в Москве 25–26 июля

Юбилейный пятый фестиваль DDX Fitness FEST пройдет 25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское». Это крупное летнее событие, где все на полную громкость: драйвовые тренировки, музыка, яркие эмоции и тысячи единомышленников.

В программе — два дня интенсивных и необычных форматов: Zumba, BODYBALLET, самая масштабная йога-практика, высокоинтенсивное боевое занятие DDX Combat, танцевальный баттл, караоке-вечеринка и фитнес-рейв. Также будут работать семейные развлекательные зоны, фудкорт и площадки здорового питания. Одним из хедлайнеров фестиваля станет популярная поп-исполнительница Мари Краймбрери, имена еще двух звездных участников организаторы объявят позднее.

DDX Fitness FEST расширяется и привлекает все больше участников. В этом году программа станет еще насыщеннее: более 150 активностей — каждый найдет занятие по душе — от высокоинтенсивных и функциональных форматов до спокойных, таких как йога. Кроме того, на мероприятии будут работать фудкорт и зоны отдыха. А общая площадь фестиваля составит 100 тыс кв. м.

Главная цель мероприятия — показать, что лучшее время дня — в движении, а фитнес может быть естественной и радостной частью жизни. DDX Fitness FEST доказывает, что начать можно без особой подготовки. Каждый найдет здесь занятие по душе, сможет провести время в атмосфере праздника с друзьями, семьей, или просто попробовать, что такое фитнес.

«DDX Fitness FEST мы проводим уже в пятый раз, и с каждым годом он становится масштабнее. Десятки направлений тренировок, атмосферная музыка и радость от общения с теми, кто разделяет твои ценности — вот что превращает этот фестиваль в место, куда хочется возвращаться снова и снова. Так, больше 90% посетителей в 2025 году сказали, что готовы прийти еще раз, и это лучший показатель того, что мы делаем все правильно. Фестиваль объединяет тех, кто уже в движении, и тех, кто только в начале пути. Уверены, что и юбилейный фестиваль не оставит никого равнодушным», — сообщили организаторы фестиваля.

Посетителей ждут открытые занятия с топ‑тренерами и блогерами, отдельные зоны для танцев, кардио и духовных практик. В образовательной части фестиваля — сессии о питании, восстановлении и фитнес-психологии. Каждый гость сможет выбрать формат, который соответствует его интересам и дает возможность погрузиться в фитнес-культуру.

Для тех, кто хочет отдохнуть, подготовлены необычные зоны. Можно запустить воздушного змея, посетить антистресс-зону, оставить свой след в арт-пространстве и даже попробовать виртуальную греблю или VR-гольф. Музыкальная сцена сохранит статус одной из главных точек притяжения на фестивале — в разные годы на ней выступали Полина Гагарина, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Artik & Asti, DJ SMASH, JONY и многие другие. Полный музыкальный состав этого года пока в секрете, но уже известно, что 26 июля хедлайнером станет Мари Краймбрери — популярная российская певица, чьи треки стабильно занимают высокие позиции в музыкальных чартах.

«Этим летом я выступлю на DDX Fitness FEST. Люблю open-air за невероятную энергию, которая возникает между мной и слушателями. На фестивале музыка и фитнес объединятся, а значит — хорошее настроение обеспечено. Такое событие точно нельзя пропустить, чтобы лето запомнилось надолго», — заявила Мари Краймбрери.

Билеты на DDX Fitness FEST уже доступны на официальном сайте мероприятия от 3 000 рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.