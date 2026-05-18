Прогорел на свечах: бизнес молодого мужа Бабкиной впервые понес огромные убытки

Бизнес 46-летнего музыканта и предпринимателя Евгения Гора, супруга народной артистки Надежды Бабкиной, впервые за долгие годы показал убыток. На производстве и продаже интерьерной парфюмерии мужчина, предположительно, потерял более 8 миллионов рублей в 2025 году, сообщает SHOT .

Компанию Гор зарегистрировал еще в 2012 году. Изначально фирма специализировалась исключительно на производстве ароматических свечей, благовоний и диффузоров для дома.

Позже ассортимент заметно расширился. В продажу поступили молочко для тела, жидкое мыло и бомбочки для ванн. Сама 76-летняя Надежда Бабкина активно помогала избраннику с рекламой и продвижением линеек бренда.

Долгое время проект оставался крайне успешным. Начиная с 2021 года, компания стабильно приносила Гору рекордную чистую прибыль — от 33 до 46 миллионов рублей ежегодно.

Первые тревожные звоночки появились в 2024-м, когда чистая прибыль резко просела до пяти млн рублей. Прошлый же год фирма и вовсе завершила с убытком в размере восемь млн рублей.

Гор активно подрабатывает в театре «Русская песня», директором которого является его супруга. Он выступает на сцене в музыкальном дуэте вместе с Бабкиной.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.