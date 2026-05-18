Багреева: в Москве стартовали выездные стажировки для участников федпроекта

Власти Москвы запустили новый проект поддержки компаний, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», — выездные производственные стажировки. Первым мероприятием такого рода стал визит на кондитерскую фабрику «Победа», который дал старт серии регулярных встреч для распространения успешных методов повышения эффективности на производствах, сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она пояснила, что развитие компетенций в области повышения эффективности являются одним из приоритетных направлений поддержки бизнеса Москвы.

«Более 500 предприятий уже стали участниками федерального проекта, а средний рост производительности труда на завершивших его компаниях превышает 50%. Выездные стажировки призваны расширить этот успех: они открывают участникам доступ к экспертизе признанных отраслевых лидеров, позволяют изучать передовой опыт и масштабировать проверенные инструменты», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что это новый формат поддержки, который в столице вводится впервые.

Во время первой стажировки руководители 15 московских компаний из таких сфер, как обрабатывающая промышленность, энергетика, логистика, торговля и гостиничный бизнес, познакомились с подходами одного из ведущих российских производителей шоколада. Им показали, как организован производственный процесс на фабрике: разделение участков на зоны, удобное размещение оборудования, продуманную схему перемещения сырья и готовых изделий. Большой интерес вызвал современный технологический парк — автоматизированные линии, на которых происходит выпуск и упаковка продукции, что позволяет свести к минимуму ручной труд и гарантировать неизменно высокое качество. Сами участники стажировки отметили, что продемонстрированные способы оптимизации производственных потоков и внедрения автоматизации отличаются высокой универсальностью: представленные подходы к организации труда можно успешно переносить и внедрять в бизнес-процессы компаний из любых отраслей, вне зависимости от их профиля.

Кроме того, гости изучили систему обучения сотрудников, действующую на предприятии: опыт фабрики в области управления персоналом давно служит ориентиром для многих организаций страны. На производстве выстроен полный цикл работы с кадрами — от приема на работу до завершения периода адаптации благодаря системе наставничества, которая позволяет сократить время вхождения новых сотрудников в должность в четыре раза. Отдельно разобрали систему стандартов и инструкций: она помогает персоналу действовать слаженно и обеспечивать бесперебойную работу фабрики.

Планируется, что стажировки будут проводиться на систематической основе. Каждое такое мероприятие посвятят отдельному направлению повышения эффективности. Среди возможных тем: организация производственных процессов, система обучения персонала, внедрение цифровых решений и совершенствование операционного управления. По итогам всех стажировок предполагается выпустить онлайн-сборник лучших практик по повышению производительности труда.

Для экономики Москвы эти стажировки станут важным механизмом распространения успеха: столичные предприятия смогут перенимать уже проверенные решения и внедрять их, не тратя время на долгий поиск и эксперименты, а город благодаря этому получит импульс к росту эффективности экономики.

Планомерная работа над повышением эффективности московских предприятий за счет городского бюджета стартовала в 2022 году в рамках национального проекта «Производительность труда» (сегодня это федеральный проект в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/effektivnaya-i-konkurentnaya-ekonomika/)). Как сообщил Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий (https://www.mos.ru/mayor/themes/14160050/). Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия» (https://stratagency.moscow/order/).