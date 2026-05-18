В форуме «Сенеж» поучаствовал кавалер двух Орденов Мужества из Подмосковья

С 17 по 20 марта 2026 года на площадке Мастерской управления «Сенеж» прошел Форум участников региональных кадровых программ. В числе участников форума был житель подмосковного Солнечногорска, кавалер двух Орденов Мужества, советник управления региональной и технической работы центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», участник программы «Герои Подмосковья» Павел Коломацкий, сообщили организаторы Форума.

В общей сложности к мероприятию присоединились пять Героев России и 78 кавалеров Ордена Мужества. У каждого из них за плечами боевой опыт на передовой. Теперь этим людям предстоит проявить свои способности на гражданской службе, в мирных условиях, применяя полученные знания в области государственного и муниципального управления.

Перед участниками форума выступили руководители из администрации президента, правительства, Совета безопасности и других структур.