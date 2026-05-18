ИИ-видимость брендов: Apple и Samsung обошли Xiaomi

Чаще всего нейросети рекомендуют пользователям Apple, Samsung и Xiaomi, а среди площадок для покупки электроники лидируют «М.Видео», Ozon и «Яндекс Маркет», рассказали РИАМО эксперты платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях и ответах ИИ IMonitor.pro.

Специалисты платформы AIMonitor.pro составили первый в России публичный индекс ИИ-видимости брендов электроники и продавцов гаджетов, проанализировав ответы популярных ИИ-сервисов — Алисы AI, ChatGPT, DeepSeek, Perplexity и других — в категории электроники за апрель 2026 года. Всего было обработано более 45 тысяч запросов, свыше 4 тысяч пользовательских сценариев и более 2 тысяч источников, которые нейросети используют для генерации ответов.

Индекс ИИ-видимости отражает, как часто, в каком контексте и на какой позиции бренды и ретейлеры появляются в рекомендациях в разных сценариях — от выбора смартфона до покупки наушников и смарт-часов.

Согласно исследованию, наибольшую видимость среди производителей электроники получили Apple (около 21% упоминаний) и Samsung (19,2%). За ними следуют Xiaomi (14,5%), Huawei (12,0%) и Lenovo (6,5%).

Однако в отдельных товарных категориях расстановка сил заметно меняется. При поиске смартфона ИИ чаще всего советует Samsung — 24,3% упоминаний, а главную конкуренцию ему составляет Xiaomi (20,3%). Доля Apple здесь гораздо скромнее — всего 12%. А вот когда речь заходит о наушниках, именно Apple становится безоговорочным фаворитом, забирая более четверти всех рекомендаций. В категории смарт-часов снова лидирует Samsung (17,8%). Это показывает, что даже внутри одной категории у нейросетей нет единого лидера: выбор зависит от конкретного типа устройства.

Где покупать

Среди площадок и ретейлеров, куда нейросети отправляют за покупками, основная борьба разворачивается между «М.Видео» и Ozon — они забирают 18,9% и 17,8% упоминаний соответственно. Немного реже ИИ рекомендует «Яндекс Маркет» (15,1%), DNS (14,5%) и «Эльдорадо» (13,1%).

При этом алгоритмы подстраиваются под аудиторию: пользователям 25–45 лет и геймерам нейросети, скорее, предложат пойти в «М.Видео», а блогерам и создателям контента чаще рекомендуют закупаться на Ozon. В категории электроники впервые фиксируется устойчивый паттерн запросов среди аудитории 14–17 лет — в этой возрастной группе формирование предпочтений уже происходит через ИИ.

Как пояснил сооснователь AIMonitor.pro Кирилл Власов, при создании индекса анализировались ответы нейросетей в тысячах пользовательских сценариев с учетом контекста, позиции бренда и первоисточников ИИ.

Индекс показывает, что нейросети не формируют один универсальный список брендов и площадок в категории гаджетов. Рекомендации зависят от конкретного запроса пользователя — выбрать смартфон, наушники, смарт-часы или определиться с местом покупки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.