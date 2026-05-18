Съезд с МСД на 5-й проезд Подбельского временно закрыли

Съезд с МСД на 5-й проезд Подбельского на время закрыли. Для проезда в район Богородское водителям посоветовали использовать альтернативный маршрут, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Москвичам порекомендовали ехать сначала по МСД, потом на выезд на Щелковское шоссе по направлению к центру. Проехать к Халтуринской, Большой Черкизовской улицам и Открытому шоссе можно через Щелковское шоссе.

В зоне МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе на некоторое время поменяли схему движения. Движение в два направления организовано по внешней стороне МСД. Ехать можно по двум полосам в обоих направлениях.

17 мая произошел пожар под Северо-Восточной хордой (СВХ) на востоке Москвы. Общая площадь составила 300 «квадратов». Там началось возгорание на стройплощадке под эстакадой. Загорелся склад с лакокрасочными материалами. Движение было перекрыто в обе стороны.

