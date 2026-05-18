сегодня в 10:29

Жителям Подмосковья рассказали, как решить вопросы ЖКУ без посещения офисов МосОблЕИРЦ

Решить вопросы, связанные с коммунальными платежами, лицевыми счетами, передачей показаний и оплатой услуг, теперь можно дистанционно, без визита в офисы МосОблЕИРЦ. Об этом сообщила пресс-служба центра.

На сайте расчетного центра, в новом разделе «Поддержка клиентов» — «Как получить ЖК-услуги», размещены четкие и доступные инструкции. Они помогают сориентироваться в заказе услуг онлайн, объясняют последовательность действий и содержат список необходимых документов.

В этом разделе можно выяснить, как:

направить обращение и получить консультацию;

объединить, разделить или открыть лицевой счет;

скорректировать показания приборов учета, а также передать сведения о поверке или замене счетчика;

изменить информацию о владельце или объекте недвижимости;

найти и вернуть ошибочно отправленный платеж;

оформить подписку на электронный счет;

получить выписку или справку в онлайн-режиме.

Если подходящей подсказки вы не обнаружили, можно отправить запрос через личный кабинет либо быстро и без регистрации — через раздел «Отправить обращение» на сайте МосОблЕИРЦ. Специалисты дадут ответ в течение 24 часов.