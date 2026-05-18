Таксист, убивший 22 человека: как сложилась жизнь киллера ореховской ОПГ

Олег Пронин по кличке Аль Капоне — штатный киллер ореховской ОПГ, осужденный за 22 убийства, — вышел на свободу в 2023 году после 24 лет колонии и переехал в Крым. Сейчас 58-летний бывший наемник работает водителем VIP-такси в местном сервисе, сообщает SHOT .

После освобождения Пронин решил не возвращаться в родное Кемерово. Вместе с 67-летней женой Еленой Куракиной, бывшим адвокатом, он уехал в Крым на постоянное место жительства.

Чтобы покрыть расходы, супруги продали трехкомнатную квартиру родителей Пронина в Кемерове. Сумма сделки — 4 млн рублей. Продажей занималась жена, чтобы не светить имя убийцы.

Устроиться на работу Аль Капоне смог не сразу. Но в итоге его взяли в местный сервис такси — сразу в бизнес-класс. Личный автомобиль бывшего киллера — старенькая Mazda. На ней он возит VIP-клиентов, которые понятия не имеют, что их водитель совершил 22 убийства.

В колонии Пронин не научился сдерживать свой нрав. Он злостно нарушал режим, поэтому после выхода на свободу за ним установили жесткий административный надзор на три года.

Ограничения для Аль Капоне

Нельзя покидать Крым;

Запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 (то есть работать в такси ночью);

Обязательная отметка в отделе полиции дважды в месяц.

Но осенью 2026 года надзор снимут. Тогда бывший киллер получит полную и бесконтрольную свободу.

Олег Пронин по кличке Аль Капоне — один из самых известных киллеров «ореховской» ОПГ, действовавшей в Москве и Подмосковье в 1990-х. Он был осужден за 22 доказанных убийства, хотя, по данным правоохранителей, на его счету могло быть больше жертв. «Ореховские» считались одной из самых жестоких банд того времени, а сам Пронин — штатным исполнителем ликвидаций.

