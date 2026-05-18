Таксист, убивший 22 человека: как сложилась жизнь киллера ореховской ОПГ
Олег Пронин по кличке Аль Капоне — штатный киллер ореховской ОПГ, осужденный за 22 убийства, — вышел на свободу в 2023 году после 24 лет колонии и переехал в Крым. Сейчас 58-летний бывший наемник работает водителем VIP-такси в местном сервисе, сообщает SHOT.
После освобождения Пронин решил не возвращаться в родное Кемерово. Вместе с 67-летней женой Еленой Куракиной, бывшим адвокатом, он уехал в Крым на постоянное место жительства.
Чтобы покрыть расходы, супруги продали трехкомнатную квартиру родителей Пронина в Кемерове. Сумма сделки — 4 млн рублей. Продажей занималась жена, чтобы не светить имя убийцы.
Устроиться на работу Аль Капоне смог не сразу. Но в итоге его взяли в местный сервис такси — сразу в бизнес-класс. Личный автомобиль бывшего киллера — старенькая Mazda. На ней он возит VIP-клиентов, которые понятия не имеют, что их водитель совершил 22 убийства.
В колонии Пронин не научился сдерживать свой нрав. Он злостно нарушал режим, поэтому после выхода на свободу за ним установили жесткий административный надзор на три года.
Ограничения для Аль Капоне
- Нельзя покидать Крым;
- Запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 (то есть работать в такси ночью);
- Обязательная отметка в отделе полиции дважды в месяц.
Но осенью 2026 года надзор снимут. Тогда бывший киллер получит полную и бесконтрольную свободу.
Олег Пронин по кличке Аль Капоне — один из самых известных киллеров «ореховской» ОПГ, действовавшей в Москве и Подмосковье в 1990-х. Он был осужден за 22 доказанных убийства, хотя, по данным правоохранителей, на его счету могло быть больше жертв. «Ореховские» считались одной из самых жестоких банд того времени, а сам Пронин — штатным исполнителем ликвидаций.
