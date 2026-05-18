Участники проекта «Флагманы образования» из Подмосковья объединятся в командном конкурсе

Стартовал заочный этап командных соревнований в рамках проекта «Флагманы образования» , который реализуется Президентской платформой «Россия — страна возможностей» . Участники из Московской области могут объединяться в команды, чтобы предложить концепцию воспитательного мероприятия и пройти обновленную диагностику профессиональных навыков, сообщила пресс-служба проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Дистанционный тур дает конкурсантам шанс скооперироваться и приступить к коллективной работе над проектом. Для этого нужно пройти оценку своих компетенций, собрать группу из пяти человек и определиться с одной из тематик: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. После этого команда разрабатывает воспитательное событие в рамках выбранного направления.

Ключевое требование конкурса — все пятеро участников должны работать в одном образовательном учреждении. Приглашаются все, кто занимается воспитанием и просвещением: учителя, классные руководители, советники директоров по воспитанию, завучи, наставники, педагоги допобразования, студенты, методисты и родители.

«Образовательный результат сегодня рождается не в одиночку, а в команде. Именно совместная работа педагогов, руководителей, наставников и родителей позволяет создать по-настоящему глубокое воспитательное событие. Дистанционный командный этап нашего конкурса — это проверка не только профессиональных компетенций, но и умения слышать друг друга, договариваться и действовать как единый механизм. Команды из Московской области, как и их коллеги из других регионов, увидят: сильный коллектив способен превратить любую идею в живое, отзывающееся в сердцах событие», — поделился Артем Миронов, руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Участникам из Подмосковья предстоит подготовить замысел воспитательного события для внедрения в образовательную среду. По итогам дистанционной оценки проектов, которая пройдет в августе и завершится 3 сентября, отберут не более 600 команд-полуфиналистов со всей страны. Далее для них организуют онлайн-конференцию, где они представят свои работы на защиту экспертам конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В шестом сезоне организаторы обновили форматы оценки компетенций. Среди нововведений: тест на критическое мышление, диагностика коммуникативной грамотности, выявление мотиваторов и демотиваторов, а также опросник эмоционального кода. Кроме того, добавились новые параметры — комплексный тест на анализ информации, тест по русскому языку и диагностика жизнестойкости для руководителей и специалистов. Эти изменения продиктованы современными вызовами в образовании и необходимостью учитывать навыки, которые сегодня особенно востребованы в работе педагогов и управленческих коллективов.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» помогает выявлять самые мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Регистрация на новый сезон проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» продолжается на сайте https://flagmany.rsv.ru/.