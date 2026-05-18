Кровавая бойня в Химках: неадекват изрубил садовым секачом годовалого сенбернара

В Химках мужчина изрезал секачом соседского сенбернара во время драки собак

В подмосковных Химках местный житель устроил жестокую расправу над годовалым щенком-сенбернаром по кличке Мишка. Мужчина нанес животному тяжелые ранения с помощью садового секача во время стычки между собаками, сообщает Mash .

Как рассказал хозяин пострадавшего сенбернара, конфликт с 48-летним соседом возник уже давно. Мужчина регулярно отпускал свою немецкую овчарку с поводка и намеренно натравливал ее на Мишку. Также разрешал забегать на чужую частную территорию.

Накануне инцидента хозяин овчарки проходил мимо соседского участка, держа в руках крупный садовый секач. В этот момент ворота во двор были открыты из-за проводившейся там уборки. Псы мгновенно сцепились друг с другом.

Владелец овчарки начал наносить сенбернару удары секачом по голове и спине. Хозяин Мишки попытался защитить своего питомца и оттащить его в сторону, едва сам не попав под удары соседа.

В результате нападения сенбернар потерял огромное количество крови. Щенка лечат ветеринары.

По свидетельству других соседей, мужчина регулярно провоцирует конфликты и лезет в драки к людям.

На опубликованном видео показано, что у сенбернара глубокий порез на земле. У пса есть ранения на спине и лапах. Собака выла от боли.

