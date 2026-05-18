Жителям Подмосковья рассказали итоги работ инспекторского состава с 12 по 15 мая

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий. Так, в период с 12 по 15 мая прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах, сообщила пресс-служба министерства.

К примеру, в Мытищах заменены осветительные приборы в подъездах дома № 9 по улице Мира. В Подольске устранены нарушения в содержании придомовой территории вблизи дома № 29 по улице Пионерская. В Сергиевом Посаде проведена комплексная мойка контейнерной площадки с использованием дезинфицирующих средств вблизи дома № 4А по улице Дружбы.

В Павловском Посаде в Электрогорске произведена покраска малых архитектурных форм у дома № 24 по улице Советская. В Лобне выполнена промывка теплообменников системы ГВС в домах № 5 и № 15 на улице Юности. В Красногорске покрашен цоколь дома № 15/1 по улице Вокзальная. В Пушкинском установлены новые лавочки на детской площадке вблизи дома № 46 в микрорайоне Серебрянка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.