Вознесение Господне: история, смысл и традиции праздника

В материале РИАМО рассказываем о том, что значит для христиан праздник Вознесения Господня.

На сороковой день после праздника Пасхи верующие православные вспоминают день Вознесения Господне. Это двунадесятый праздник, то есть один из двенадцати самых важных. В 2024 году праздник выпадает на 13 июня. В материале РИАМО изучаем историю праздника, его смысл и традиции.

История Вознесения Господня из Нового Завета

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Последнее явление воскресшего Христа Спасителя подробнее всего описывается евангелистом Лукой. Более кратко об этом пишет и евангелист Марк.

Согласно их повествованиям, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, совершал различные чудеса, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Св. Духа. Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца (Лк.24:49; Деян.1:4), Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон (Деян.1:12) и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Деяниях св. апостолов описано, что, начав возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились «два мужа в белой одежде», которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк.24:52), где через несколько дней на них сошел Св. Дух (Деян.2:1-4).

История и суть праздника

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До конца IV века праздники Вознесения Господне и Пятидесятницы не разделялись и отмечались на 50-й день после Пасхи. Однако уже на рубеже IV-V веков можно обнаружить указания на отдельное празднование Вознесения Господне у святителей Иоанна Златоуста, Хроматия Аквилейского и Григория Нисского. Также о праздновании этого дня на сороковые сутки после Пасхи указано в «Апостольских постановлениях» 380 года.

Окончательно два праздника были разъединены лишь в V веке: и на западе, и на востоке стали отмечать праздник Вознесения Господне в одно и то же время – на 40-ой день после Пасхи.

Как отмечается Вознесение Господне в наши дни

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Вознесение Господне имеет «плавающую» дату празднования, поскольку она зависит от дня, на который выпадает Пасха, однако торжество каждый год выпадает на четверг.

Как правило, накануне праздника проходит служба – Всенощное бдение. На вечерне поются стихиры праздника, здесь же читаются три паремии, в которых, как считает Русская православная церковь, содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Иисуса Христа. Утром в день праздника совершается литургия Иоанна Златоуста. В церкви звучат песнопения – вознесенские тропарь, кондак, задостойник.

А, например, в Италии, в частности в Венеции, Вознесение является особым праздником, его даже отмечают два дня подряд. У венецианцев еще в 1000 году зародилась такая традиция: в дни Вознесения глава города как бы «женится» на море, чтобы укротить стихию, сделав ее покорной женой властей. В эти дни проходит красочная регата, люди веселятся и радуются празднику.

В Австрии же проходят различные фестивали, ярмарки, народные гуляния. Из еды принято употреблять в пищу преимущественно мясо птицы, а также выпекать хлеб и булочки в виде фигурок птиц.

Что можно и нельзя делать в праздник Вознесения Господня

Фото - © Иконостас церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике "Коломенское"./РИА Новости

Конечно, как и в любой другой православный праздник, в этот день нельзя злословить, провоцировать конфликты, грустить. Вознесение – это радостный праздник.

Также под запретом должны быть любые бытовые дела: уборка, стирка, глажка белья, вынос мусора и т.д. Все эти дела лучше либо сделать заранее, либо отложить.

Нельзя в Вознесение отпевать усопших, в это время даже панихиды в храмах не проводятся.

Для проведения свадьбы тоже лучше всего выбрать другой день. Хотя, конечно, если в загсе нет других свободных дат, то ничего страшного не произойдет, но для венчания придется все-таки выбрать другое время.

Лучше всего провести праздник в кругу семьи и близких людей, собраться за столом (к тому же в четверг нет поста, однако не надо объедаться), можно погулять, отвести время молитве и размышлениям о Боге.

Обычаи предков, связанные с днем Вознесения Господня

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У православных христиан издавна сложилась традиция поминать своих предков, ухаживать за могилами и ходить в гости. Однако громкие застолья устраивать было запрещено – все-таки существует поверье, что Иисус в этот день ходит под видом нищего, поэтому самим лучше отказываться от изобилия, а вот нуждающимся стоит помогать.

Ночь накануне Вознесения – «соловьиная». Считалось, что птицы и растения в это время приветствуют наступление теплых дней.

Кроме того, вплоть до ближайшего воскресенья наши предки устраивали проводы весны.

В это время водили хороводы в честь будущего хорошего урожая, а в некоторых местах устраивали народные веселые гуляния.

Домохозяйки любили готовить пирожки с начинкой из зеленого лука, а также хлебные угощения – «лесенки» с семью перекладинами, которые символизировали число небес апокалипсиса. Эти «лесенки» затем освещали в церкви и раздавали родным и близким.

Приметы на Вознесение

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Все приметы, конечно же, связаны преимущественно с погодой. Так, если стоит ясная погода – это добрый знак, значит, можно ожидать богатого урожая.

Если же погода пасмурная, идет дождь, то это плохое предзнаменование.

Особенно благоприятно, если накануне Вознесения стоит дождливая погода, а в сам праздник выглянула радуга – это сулит благополучие и счастье.