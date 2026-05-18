Решетников: власти ожидают дальнейший рост реальных доходов населения

сегодня в 09:43

Власти ожидают, что рост реальных доходов населения продолжится. В 2026-м они могут увеличиться на 1,6%, рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

В дальнейшем по мере восстановления темпов роста экономики возможен и более оперативный рост доходов.

Из-за высоких ставок по депозитам в 2025 году доля доходов, отправленной на сбережение (норма сбережений), дошла до исторического максимума 16,6%. Из-за уменьшения ставок может постепенно снизиться и норма сбережений. Следовательно, больше средств появится на потребительском рынке, добавил Решетников.

«Смягчение денежно-кредитной политики приведет и к оживлению потребительского кредитования. Это также поддержит спрос», — добавил глава Минэкономразвития России в интервью РБК.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.