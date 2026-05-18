Налет дронов на столицу: сбиты два дрона ВСУ, летевших на Москву

сегодня в 09:28

Ликвидированы два летевших на Москву беспилотника ВСУ

Ликвидировали два украинских беспилотника, которые летели на Москву. Их обломки упали на землю, сообщил мэр города Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся сотрудники служб.

Росавиация сообщила, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с государственными органами власти. Причина — в введении временных ограничений.

Они затрагивают функционирование воздушного пространства рядом с аэропортом. Меры приняли для обеспечения безопасности пассажиров.

