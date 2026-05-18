90-е возвращаются: юрист о новой схеме «крышевания» в России

Популярное сегодня «силовое сопровождение конфликтов» может обернуться уголовной ответственностью не только для исполнителей, но и для самих заказчиков, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Марчел Кырлан.

«Феномен так называемого „справедливого крышевания“ выглядит как возвращение логики 90-х в новой упаковке. Это могут называть „силовым сопровождением“ переговоров или помощью в конфликте, но с правовой точки зрения важно не название, а способ воздействия. Пока человек обращается к юристу, медиатору, в полицию или суд, он действует законно. Как только спор начинают решать через страх, давление и угрозы, это уже выходит за рамки права», — сказал Кырлан.

Он пояснил, что граница здесь достаточно четкая. Законно консультировать, сопровождать переговоры, фиксировать нарушения и представлять интересы в суде. Незаконность начинается там, где цель уже не доказать свою правоту, а заставить другую сторону уступить под психологическим или физическим давлением.

«В зависимости от ситуации это может квалифицироваться как самоуправство, вымогательство, принуждение к сделке или угроза причинения вреда. Сам заказчик таких услуг тоже рискует стать соучастником, если понимает, что вопрос будут решать угрозами и запугиванием. Ссылка на то, что он „просто попросил поговорить“, обычно не помогает», — рассказал юрист.

Кырлан уточнил, что на практики 90-х это начинает походить в тот момент, когда спор решается не через закон, а через коммерциализацию страха.

«Если деньги платят не за юридическую помощь, а за способность подавить волю оппонента, это уже близко к классической криминальной модели. Для вымогательства, например, достаточно самого требования, соединенного с угрозой, которую человек воспринимает как реальную. „Справедливое крышевание“ как общественный термин может звучать мягко, но для права такая конструкция очень быстро превращается в вопрос о вымогательстве, самоуправстве и соучастии», — заключил специалист.

