Зоопсихолог объяснила, как не получить удар копытом на контактной ферме

Неправильное поведение рядом с лошадьми и другими животными может закончиться укусами, травмами и даже инфекциями, сообщила РИАМО зоопсихолог в компании Харли (ГК Qharisma) Светлана Капустина.

«С лошадьми нужно разговаривать спокойно и уверенно. Перед тем как подойти, обязательно окликните животное по имени, так как внезапное появление может его напугать. Нельзя подходить к лошади сзади, иначе она может лягнуть, не увидев вас. Угощать ее требуется с раскрытой ладони: если держать лакомство в пальцах, она может прикусить их зубами. Нельзя резко махать руками перед мордой лошади — это провоцирует агрессию», — предупредила Капустина

Она добавила, что не стоит дотрагиваться до ног животного. Если лошадь возбуждена, ее нужно поводить по кругу на расстоянии: размеренные шаги успокоят животное. В случае укуса достаточно просто промыть и обработать рану.

«Если животные вакцинированы и все санитарные нормы соблюдаются, то риск заражения сводится к минимуму. В противном случае можно подхватить инфекцию либо паразитов при поглаживании животного и кормлении с рук», — рассказала эксперт.

Капустина отметила, что не все владельцы контактных ферм добросовестно следят за гигиеной животных. После любого контакта желательно обрабатывать руки антисептиком. Это прописная истина, о которой, к сожалению, нередко забывают.

