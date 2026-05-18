Коляска у лифта — штраф: юрист объяснил, почему подъезд — не склад
Хранение личных вещей в подъезде считается нарушением, даже если они не мешают проходу, сообщил РИАМО руководитель отдела правового сопровождения девелоперских проектов «Сити21» Иван Ляхов.
«Лестничные клетки, коридоры и лифтовые холлы — это общее имущество. Они должны использоваться для прохода и эвакуации, а не для хранения личных вещей», — сказал Ляхов.
Он подчеркнул, что запрет касается любых предметов без исключения.
«Правила противопожарного режима прямо запрещают хранить в подъезде мебель, коляски, велосипеды и любые другие вещи. Закон не делает исключений даже для детских колясок», — отметил эксперт.
Что нельзя хранить
- Коляски и велосипеды.
- Мебель и коробки.
- Строительные материалы и мусор.
- Любые вещи в тамбурах и на лестницах.
Сколько стоит «склад в подъезде»
- До 15 тыс. руб. — за нарушение пожарных правил.
- До 50 тыс. руб. — если из-за хлама произошел пожар.
- До 2 тыс. руб. — за нарушение правил пользования жильем.
Важно знать
- Хранение личных вещей в подъезде может повлечь штраф даже при отсутствии жалоб.
- Самостоятельный вынос чужого имущества может привести к юридической ответственности.
- Для решения проблемы необходимо фиксировать нарушение через управляющую компанию.
- При бездействии УК жильцы вправе обращаться в надзорные органы.
- Окончательное решение о принудительном освобождении подъезда принимает суд.
Как действовать законно
«Нельзя самостоятельно выбрасывать чужие вещи — это может квалифицироваться как самоуправство или даже кража», — подчеркнул Ляхов.
Алгоритм действий:
- поговорить с соседом
- объяснить, что хранение запрещено без решения общего собрания.
- обратиться в УК.
- потребовать осмотр, акт и предписание нарушителю.
- жалоба в МЧС — пожарный надзор может выписать штраф до 15 тыс. руб.
- суд — только он может обязать убрать вещи принудительно.
«Подъезд — это не склад и не продолжение квартиры. За порядок отвечает управляющая компания, а нарушения могут повлечь штрафы», — заключил эксперт.
