сегодня в 08:00

Юрист Ляхов напомнил о штрафах до 15 тысяч рублей за вещи в подъезде

Хранение личных вещей в подъезде считается нарушением, даже если они не мешают проходу, сообщил РИАМО руководитель отдела правового сопровождения девелоперских проектов «Сити21» Иван Ляхов.

«Лестничные клетки, коридоры и лифтовые холлы — это общее имущество. Они должны использоваться для прохода и эвакуации, а не для хранения личных вещей», — сказал Ляхов.

Он подчеркнул, что запрет касается любых предметов без исключения.

«Правила противопожарного режима прямо запрещают хранить в подъезде мебель, коляски, велосипеды и любые другие вещи. Закон не делает исключений даже для детских колясок», — отметил эксперт.

Что нельзя хранить

Коляски и велосипеды.

Мебель и коробки.

Строительные материалы и мусор.

Любые вещи в тамбурах и на лестницах.

Сколько стоит «склад в подъезде»

До 15 тыс. руб. — за нарушение пожарных правил.

До 50 тыс. руб. — если из-за хлама произошел пожар.

До 2 тыс. руб. — за нарушение правил пользования жильем.

Важно знать

Хранение личных вещей в подъезде может повлечь штраф даже при отсутствии жалоб.

Самостоятельный вынос чужого имущества может привести к юридической ответственности.

Для решения проблемы необходимо фиксировать нарушение через управляющую компанию.

При бездействии УК жильцы вправе обращаться в надзорные органы.

Окончательное решение о принудительном освобождении подъезда принимает суд.

Как действовать законно

«Нельзя самостоятельно выбрасывать чужие вещи — это может квалифицироваться как самоуправство или даже кража», — подчеркнул Ляхов.

Алгоритм действий:

поговорить с соседом

объяснить, что хранение запрещено без решения общего собрания.

обратиться в УК.

потребовать осмотр, акт и предписание нарушителю.

жалоба в МЧС — пожарный надзор может выписать штраф до 15 тыс. руб.

суд — только он может обязать убрать вещи принудительно.

«Подъезд — это не склад и не продолжение квартиры. За порядок отвечает управляющая компания, а нарушения могут повлечь штрафы», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.