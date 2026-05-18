Пекло в начале недели: жара будет в Московском регионе днем 18 мая
Днем 18 мая в Москве и области ожидается от +28 до +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в понедельник в Московском регионе будет жаркая погода. Ожидается облачность. Осадков не будет.
Ветер ожидается восточный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от +14 до +16 градусов. Ожидается небольшая облачность без осадков.
Ветер будет восточный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.
