Не надо ждать старости: завещание можно составлять с 18 лет

Россияне могут составить завещание уже с 18 лет, и для этого не требуется собирать пакет документов на имущество, сообщила РИАМО член адвокатской палаты Московской области, медиатор МТПП МО, магистр международного частного права (МГЮА им. Кутафина), преподаватель Яна Ковалевская.

«У нас в стране дееспособность с восемнадцати лет. С восемнадцати лет человек уже может пойти к нотариусу и составить свое завещание. При этом мне было интересно узнать, что в Японии завещательная способность начинается с пятнадцати лет. То есть там уже пятнадцатилетний человек может составить завещание, хотя у них полная дееспособность наступает в двадцать один год. И если кто-то думает, что завещание надо составлять, уже будучи престарелым или больным, готовящимся отправиться на тот свет, то это не так», – сказала Ковалевская.

Она добавила, что завещание — это инструмент, и не надо бояться обратиться к нотариусу для его составления. Не нужно никаких документов на имущество, достаточно просто паспорта для того, чтобы пойти и составить завещание у нотариуса.

«Если ты видишь в коридоре дерущихся людей, с большой вероятностью это именно наследники, которые в суде оспаривают завещание или делят имущество наследодателя. То есть даже семейные споры менее конфликтные, чем дела наследственные. Поэтому, чтобы такого не случилось, чтобы ваши родственники не перессорились, чтобы они продолжали общаться и мирно существовать, поддерживать отношения, всех призываю к такому инструменту, как завещание», – отметила адвокат.

Ковалевская пояснила, что вовремя составленное завещание нивелирует всевозможные конфликты и не оставляет каких-то открытых вопросов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.