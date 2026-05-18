Глава Химок обсудила благоустройство парка «Два берега»

Встреча с жителями по вопросам развития парка «Два берега» прошла 18 мая в Старых Химках. Глава округа Инна Федотова обсудила предложения по улучшению территории и дальнейшие работы в рамках Народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжается благоустройство общественных пространств. Одной из ключевых площадок стал парк «Два берега» в Старых Химках, где жители представили инициативы по развитию территории.

«Обсуждение благоустройства парка "Два берега" — это не просто инициатива, а возможность создать комфортное и безопасное пространство для всех жителей. Мы открыты к вашим предложениям и готовы работать над их реализацией», — отметил лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

Горожане предложили установить беседку у детской площадки для удобства родителей и детей, расширить набережную, смонтировать ограждение и организовать освещение.

«Ключевое решение — установить беседку у детской площадки для комфорта детей и родителей. Также поступили предложения увеличить набережную, установить ограждение и организовать освещение. Вопросы будут проработаны. Благодарю жителя Старых Химок Максима за инициативность. Предложения учтены и взяты в работу», — сказала глава Химок Инна Федотова.

Отдельное внимание уделят техническому мосту с теплотрассой, по которому в парк проходят жители ЖК «Правый Берег». Поступил запрос на расширение пешеходной части и создание удобных подходов к объекту. Работы по благоустройству в округе продолжаются в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.