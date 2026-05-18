Названы скрытые причины гипертонии

Доктор медицинских наук Лариса Волкова сообщила, что на развитие гипертонии влияют гены, группа крови, дефицит витаминов и нарушения дыхания во сне, пишет Газета.ru .

Гипертонию диагностируют при стойком повышении давления выше 140/90 мм рт. ст. Заболевание может долго протекать бессимптомно, постепенно повреждая сосуды и повышая риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и потери зрения.

Профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова рассказала, что предрасположенность к болезни может передаваться по наследству. Один из механизмов связан с геном, влияющим на выработку ангиотензиногена — вещества, сужающего сосуды. В этом случае сосуды находятся в напряжении, а почки задерживают жидкость.

По данным исследований, у людей со II, III и IV группами крови риск выше, чем у обладателей I группы. Это связывают с уровнем фактора Виллебранда: у людей с I группой его концентрация примерно на четверть ниже.

Среди других факторов — лишний вес, избыток соли, стресс, низкая физическая активность, курение и алкоголь. Волкова также отметила роль дефицита витамина D, витаминов B6 и B12, а также калия и магния.

Еще одной причиной может быть синдром обструктивного апноэ сна. Повторяющиеся остановки дыхания снижают уровень кислорода и повышают выброс гормонов стресса, из-за чего давление остается высоким даже днем.

При головной боли в затылке, учащенном сердцебиении, «мушках» перед глазами и головокружении специалисты советуют измерять давление и обращаться к врачу. Здоровый образ жизни способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний до 65% даже при наследственной предрасположенности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.